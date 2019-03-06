Суд вынес решение по делу отшлепавшего детей сотрудника супермаркета в Москве

Измайловский суд не стал арестовывать сотрудника московского супермаркета, который избил ремнем несовершеннолетних детей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Крыжановскую.

Уточняется, что инцидент произошел в Восточном Измайлово. После инцидента родители отшлепанных детей обратились в полицию.

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Согласно данным СМИ, сотрудник хотел наказать подростков за желание взять рекламную продукцию для макулатуры.

Ранее сообщалось, что СК заинтересовался данными об охраннике, выпоровшем детей.