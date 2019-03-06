В ходе протестов против произвола полиции в Калифорнии арестованы 84 человека

В США полиция города Сакраменто арестовала 84 человека в ходе демонстрации против решения прокурора не применять уголовное наказание к полицейским, застрелившим темнокожего, сообщает Capital Public Radio.

Протестующие требуют привлечь к ответственности полицейских, застреливших темнокожего Стефана Кларка в марте прошлого года. Реакция местных жителей на протест была неоднозначной. Многие не поддержали его. Другие согласились с митингующими и присоединились к маршу.

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Кларк был застрелен 20 выстрелами, когда пытался скрыться от полицейских. Оружия при нем не было. Афроамериканца подозревали во взломе автомобилей.

Ранее сообщалось, что в США полицейского признали виновным в убийстве темнокожего подростка.