Из-за видео с матерящимся на уроке учителем в Томске началась проверка

В Томске администрация одной школы-интерната начала проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором учитель биологии употребляет нецензурную лексику на уроке. Об этом сообщает Российская газета.

На видео видно, как учительница употребляет мат во время разговора по телефону.

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Отмечается, что Департамент общего образования Томской области также приступил к проверке по факту нарушения педагогической этики во время занятий.

По словам начальника департамента общего образования Томской области Ирины Грабцевич, после проверки будет принято решение относительно данной ситуации. На данный момент данный педагог не преподает.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен раскритиковала учителей за драку третьеклассников.