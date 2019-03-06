Кошка спасла хозяев от смерти в США

Домашняя кошка спасла от смерти пожилую пару американцев, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчина и женщина забыли выключить двигатель автомобиля в гараже в доме и могли отравиться угарным газом. Американцы уже спали, когда их кошка забралась под кровать и стала жалобно мяукать. От кошачьих стонов проснулся хозяин питомца. Он попытался встать с кровати, но потерял сознание. Заметив это, его жена позвонила спасателям.

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Медики вытащили пару из дома и отвезли в больницу. После этого случая супруги поблагодарили свою кошку, приготовив ей вкусный ужин, и установили датчики угарного газа в доме, уточняет издание.

Ранее в США кот потерялся на 14 лет, но смог вернуться к хозяину.