Украинский журналист ответил на обвинения СБУ

Украинский журналист Владимир Скачко ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в призыве к нарушению территориальной целостности страны. Видеобращение с его заявлением было опубликовано на странице его коллеги Руслана Коцабы в фейсбуке.

По его словам, он не совершал ничего из того, что вменяется ему в вину.

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«Естественно, что ничего подобного я не совершал и совершать не собираюсь», — отметил Скачко.

Он добавил, что поедет в Херсон, куда его вызвали на допрос, поскольку считает себя невиновным и надеется на «остатки правосудия».

Ранее сообщалось, что СБУ пришла с обыском к журналисту-оппозиционеру.