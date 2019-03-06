МЧС предупредило москвичей о метели, морозе и ветре

В Москве до конца среды, 6 марта, ожидаются метель, гололед и сильный ветер с порывами до 19 м/с., передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС.

По данным ведомства, похолодание связано с прохождением холодного фронта по Москве, снижение температуры начнется в ближайшие один-три часа и продлится до конца дня. Кроме того, ожидаются мокрый снег, переходящий в снег, гололед, метель, сильная гололедица, усиление ветра с порывами до 14-19 м/с.

Реклама

«К вечеру 6 марта ожидается понижение температуры воздуха до -10°C... -7°C», — говорится в сообщении.

Московским автомобилистам в МЧС порекомендовали значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и не парковаться возле шатких конструкций.

Ранее сообщалось, что москвичам предрекли «арктическое вторжение» накануне праздника.