Россиянка погибла в Пхукете

Россиянка погибла на острове Пхукет в Таиланде, упав с балкона своего номера в гостинице, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в одной из гостиниц района Патонг Бич. Причиной падения туристки с балкона стал несчастный случай из-за сильного алкогольного опьянения.

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По данным полиции, накануне россиянка вернулась пьяной в гостиницу с подругой, которая приехала на отдых вместе с ней 25 февраля. Женщины продолжили пить алкоголь на балконе своего номера. Утром сотрудники отеля обнаружили постоялицу, лежавшую лицом вниз под балконом без признаков жизни, и вызвали спасателей и полицию.

Женщину доставили в больницу, где врачи констатировали смерть из-за падения с высоты и черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью.

Вторая постоялица номера, разбуженная полицейскими, рассказала следствию, что помнит только как ушла спать рано утром, а подруга осталась на балконе.

В посольстве РФ в Бангкоке РИА Новости сообщили, что сотрудники консульского отдела уже связались с родственниками погибшей и поддерживают с ними постоянный контакт. «После окончания полицейского следствия, которое сейчас идет, будет организована репатриация останков погибшей».