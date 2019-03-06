Застрявшего в каменоломнях под кладбищем мужчину спасли в Керчи

В Керчи спасатели освободили мужчину, который провел в Старокаратинских каменоломнях четверо суток, сообщают местные СМИ.

В МЧС рассказали, что мужчина шел по тропе в районе Аршинского кладбища, однако неожиданно сорвался под землю и оказался в каменоломнях.

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Крики о помощи, доносившиеся из под дома, услышала местная жительница. Она вызвала спасателей.

Сотрудники МЧС нашли в одном из тоннелей 46-летнего мужчину. Он безуспешно пытался выбраться из каменоломен на протяжении четырех суток, однако за это время не пострадал.