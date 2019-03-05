США рекомендовали Киеву уволить главу антикоррупционной прокуратуры

Посол США на Украине Мари Йованович призвала Украину уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого по причине утраты доверия, передает УНИАН.

Также она заявила о необходимости провести расследование в отношении лиц, причастных к коррупции.

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«Ни один человек, замеченный в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел», — заявила Йованович.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении главы партии «Батькивщина» и кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко.