Sky News: на посылках со взрывчаткой в Лондоне нашли ирландские марки
Как минимум на двух из трех посылок со взрывчатыми устройствами, которые вечером 5 марта обнаружили в двух аэропортах и на железнодорожной станции в Лондоне, обнаружены ирландские марки, передает Sky News.
Отмечается, что ирландская полиция присоединилась к расследованию, которое ранее начали британские правоохранители.
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По данным телеканала, аэропорты Хитроу и Лондон-Сити, а также столичная железнодорожная станция Лондон-Ватерлоо работают в обычном режиме, несмотря на обнаружение взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что взрывные устройства обнаружены на вокзале и в двух аэропортах Лондона.