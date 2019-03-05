В России предложили открыть платные вытрезвители

В Совфеде разработали законопроект об открытии вытрезвителей в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского.

Предполагается, что сами граждане, попавшие в эти учреждения, будут платить за услуги таких вытрезвителей.

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«Мы предлагаем сделать таким образом, чтобы у регионов появилась возможность создавать на базе муниципально-частного партнерства эти механизмы. В этом случае появляется возможность, чтобы люди, виновные в том, что они пьяные ходят по улицам, а после этого им оказываются услуги вытрезвителей, сами платили за них», — пояснил Рязанский.

По его словам, правительство пока не отреагировало на законопроект. Также он не уточнил, как именно планируется взимать плату за оказание услуг вытрезвителей.

Отмечается, что с 2011 года в России вытрезвителей не существует.

Ранее в Кузбассе попросили вернуть вытрезвители.