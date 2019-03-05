Летевший из Мурманска в Петербург самолет изменил курс

Согласно данным представителя авиакомпании, самолет, летевший из Мурманска в Петербург, был вынужден изменить свое направление из-за снегопада и отправиться на запасной аэродром в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Из-за погодных условий экипаж принял решение воспользоваться запасным аэродромом во Внуково», — сказал собеседник агентства.

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На данный момент, в Пулково производится уборка взлетно-посадочного комплекса.

Вылет в Петербург из Москвы намечен после 20:00 по московскому времени, если погода в Пулково улучшится.

Ранее сообщалось, что самолет в Лос-Анджелесе экстренно сел на Чукотке из-за пожарной сигнализации.