Взрывные устройства обнаружены на вокзале и в двух аэропортах Лондона

Британская полиция сообщила об обнаружении трех взрывных устройств небольшого размера в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити, а также на столичном железнодорожной станции Лондон-Ватерлоо, передает Reuters.

По внешним признакам специалисты определили, что найденные взрывные устройства могут мгновенно воспламениться.

Реклама

Британская полиция по борьбе с терроризмом сообщила, что начала расследование по факту обнаружения взрывчатки. В ведомстве полагают, что все три находки связаны между собой.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик.