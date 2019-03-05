Москвичам предрекли «арктическое вторжение» накануне праздника

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Жителей столичного региона в среду, 6 марта, ожидает начало «арктического вторжения», перед праздниками на смену оттепели придут морозы, передает портал «Метеовести».

По данным синоптиков, в Москве резко похолодает, в ночь на четверг, 7 марта, температура может опуститься до -10°C, однако к 8 марта в столицу снова придет потепление.

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«8 марта столицу накроет новая волна тепла, при этом давление понизится на 12 единиц, но на протяжении выходных больших перепадов уже не ожидается и будет по-весеннему тепло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скачки температуры будут сопровождаться заметными колебаниями атмосферного давления, из-за чего у людей с заболеваниями сердца и сосудов может ухудшиться самочувствие.

Ранее сообщалось, что опасная погода задержится в Москве на несколько дней.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.