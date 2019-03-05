Стали известны подробности о ЧП с лифтом в клинике в Москве

В частной клинике на западе Москвы лиф совершил экстреннее торможение, передает РИА «Новости».

«Произошло экстреннее торможение кабины лифта при спуске вниз. Через 10 секунд после остановки лифт благополучно доехал до первого этажа», — рассказал представитель оперативных служб столицы.с

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Уточняется, что в кабине лифта находились четыре человека, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что в медицинском учреждении на Рублевском шоссе в Москве оборвался трос лифта.