Сто видов птиц оказались под угрозой исчезновения из-за сельского хозяйства

Согласно исследованию ученых, опубликованному в журнале Nature Ecology and Evolution, около ста видов птиц исчезнут из-за современных методов ведения сельского и лесного хозяйства, сообщает «Би-би-си».

Исследователи оценили количество видов птиц, которым грозит исчезновение из-за превращения естественной среды обитания в землю для сельского и лесного хозяйства. Они заявили, что 121 вид птиц исчезнут в будущем, если не произойдут изменения в нынешнем землепользовании.

Реклама

По данным ученых, современные продовольственная и сельскохозяйственная системы приводят к разрушению биоразнообразия и изменению климата.

Для сравнения, за последние 400 лет исчезло около 140 видов птиц.

Ранее сообщалось, насекомые вымрут в ближайшее столетие.