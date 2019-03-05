В Кремле рассказали об отношении к проблеме «китовой тюрьмы» в Приморье

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что проблему косаток из приморской «китовой тюрьмы» не считают решенной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный вопрос нельзя считать закрытым.

«Этим вопросом и конкретно этим перечнем поручений президента сейчас будет заниматься контрольное управление президента», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что проблема «китовой тюрьмы» будет взята под «особый контроль». При этом существуют разные точки зрения по поводу того, когда выпускать животных в дикую природу и стоил ли это вообще делать.

Ранее в Кремле дали сутки на решение по судьбе косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье.