В полиции рассказали подробности о стрельбе в Краснодарском крае

В полиции Краснодарского края уточнили обстоятельства стрельбы, которую утроил учащийся школы №10 станицы Ахтанизовская. Об этом сообщает «Живая Кубань».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 4 марта примерно в 11.30. К стрельбе привел конфликт между учащимися. Пять пострадавших школьников получили незначительные повреждения.

Ранее источник рассказал, что в Краснодарском крае подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе.