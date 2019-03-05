В Минздраве захотели штрафовать врачей за неправильное оказание помощи

Минздрав предложил штрафовать врачей и медучерждения, если оказываемая ими помощь не соответствует клиническим рекомендациям. Текст документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно представленному проекту, на юридических лиц предлагают накладывать штраф в размере 70 тыс. руб., а на физических — 20 тыс. руб. Авторы документа предлагают внести соответствующие изменения в административный кодекс к 2022 году.

Ранее Минздрав назвал средний возраст начала половой жизни в России.