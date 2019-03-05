В Джорджии объявили режим ЧП

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Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп выпустил распоряжение о введении режима ЧП из-за торнадо. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, режим ЧП в штате ввели в связи с большими разрушениями от стихии в округах Гарди, Харрис и Тоблот.

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Как отмечается, Кемп призвал немедленно принять меры, чтобы оказать помощь пострадавшим жителям Джорджии и выделить средства для проведения спасательных и восстановительных операций.

Ранее сообщалось, что более десяти человек стали жертвами торнадо в США.