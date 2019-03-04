Самолет в Лос-Анджелес экстренно сел на Чукотке из-за пожарной сигнализации

Летевший из Пекина в Лос-Анджелес самолет экстренно сел на Чукотке после того, как в багажном отсеке сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, речь идет о Boeing 777, принадлежащем компании Air China.

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«В полете экипаж доложил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решил произвести экстренную посадку в Анадыре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что была совершена безопасная посадка, находящихся на борту 188 пассажиров эвакуировали.

Ранее сообщалось, что экстренно сел самолет с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.