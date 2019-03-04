В Кремле дали сутки на решение по судьбе косаток из «китовой тюрьмы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле до конца дня ждут решения по судьбе косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, сроки поручения главы государства Владимира Путина по этому вопросу уже истекли 1 марта.

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«Мы уже созванивались с правительством, с теми, кто курирует этот вопрос; работа ведется, но по-прежнему можем констатировать, что результата нет. Поэтому сегодня до конца дня мы ждем какое-то решение, потому что именно об этом, действительно, говорится в тексте поручений президента», — заявил Песков.

Ранее в российской ФСБ рассказали о возбуждении новых административных дел в отношении компаний, которые создали «китовую тюрьму» в Приморье.