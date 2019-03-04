Увеличилось число жертв из-за схода оползня в Индонезии

В Индонезии возросло число погибших из-за схода оползня на незаконном золотодобывающем руднике. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что погибли уже девять человек.

По словам главы спасательного подразделения при управлении Абдула Муина Пепутунгана, три спасательные команды продолжают работать днем и ночь.

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До этого было известно, что 13 человек были спасены.

Ранее сообщалось, что более 60 человек находятся под завалами из-за оползня на руднике в Индонезии.