Хабаровские школьницы сфотографировали и избили женщину в туалете ТЦ

Представитель управления СК России по Хабаровскому краю сообщил, что девочки-подростки сфотографировали посетительницу одного из торговых центров Хабаровска, а в ответ на возмущение женщины избили ее, передает РИА «Новости».

Отмечается, что впоследствии школьницы выложили фотографию в социальные сети.

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По словам представителя СК, ведомство уже начало проверку по факту происшествия в ТЦ.

«Следствие определяет, есть ли в действиях несовершеннолетних признаки преступления, предусмотренного статьей «нарушение неприкосновенности частной жизни». Пока идет проверка, дело не возбуждено», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пермяк избил и зарезал школьницу на глазах у прохожих.