«Трагикомическая годовщина»: Захарова о расследовании дела Скрипалей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/981/12139981/RIAN_5759330.HR-pic905-895x505-61920.jpg">

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью газете «Комсомольская правда» прокомментировала расследование властями Британии дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло ровно год назад 4 марта.

Захарова отметила, что хронология событий в Солсбери до сих пор отсутствует, хотя расследование любой катастрофы, ДТП, начинается с «банального» — с хронологии. Это обстоятельство она назвала «абсурдностью».

Реклама

«Я бы сказала, есть трагические вещи, а есть трагикомические. Вот это трагикомическая годовщина. Мы так и не знаем, что случилось со Скрипалями», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Юлию Скрипаль после тех событий видели «один или два раза на камеру», а Сергея Скрипаля вообще «никто не видел».

«И мы не можем получить ответы на самые простые вопросы. При этом все обвинения уже выписаны и наказания розданы», — добавила Захарова.

На вопрос о том, почему Россия не подает иск о клевете на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, представитель МИД России ответила, что «мы люди вежливые и терпеливые», и, к тому же, в настоящее время «идет наше собственное следствие».

Ранее сообщалось, что российское посольство подготовило доклад к годовщине отравления Скрипалей.

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено покушение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.