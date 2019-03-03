Полицейский скончался после перестрелки под Астраханью

Сотрудник полиции, который получил тяжелое ранение при перестрелке в селе Бахтемир в Астраханской области, скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД.

24 февраля неизвестный открыл стрельбу по полицейским в селе Бахтемир из ружья. Преступник был ликвидирован, однако оперативный сотрудник получил ранение и несколько дней находился в коме.

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Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

«Полицейский, к сожалению, скончался. Это произошло несколько часов назад», — сказали в пресс-службе.

Нападавшим оказался местный житель 1977 года рождения, у него была обнаружена комнатная лаборатория по выращиванию наркосодержащих растений.