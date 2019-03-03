Задержанный в Крыму украинский архиепископ отпущен

Задержанного в Крыму архиепископа новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента отпустили из полиции Симферополя. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Также она отметила, что Климент все же поедет в ростовское СИЗО, чтобы посетить украинца Павла Гриба, который обвиняется в содействии терроризму.

Реклама

Ранее в Киеве заявили о задержании украинского архиепископа на автовокзале в Симферополе. Адвокат сообщил, что Клименту предъявят обвинение в мелком хулиганстве.

Как сообщало РИА «Новости», крымское управление МВД России пока не комментирует ситуацию.