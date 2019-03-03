Испанская газета пожалела гитлеровцев

Испанский публицист Мануэль Вильяторо в статье «Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет» пожалел солдат нацистской Германии, воевавших при взятии Берлина. Материал был опубликован в испанской газете ABC.

«Большинство из них были бедными детьми, заманенными в «Гитлерюгенд» ложными обещаниями славы и имперского будущего Германии под командованием [Адольфа] Гитлера... Эти маленькие солдаты шли в сопровождении тысяч стариков, обученных войне остатками выживших подразделений», – говорится в статье.

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Кроме того, автор раскритиковал советскую тактику ведения войны, в частности — приказ Иосифа Сталина, известный как «Ни шагу назад». В материале Вильяторо также утверждается, что знаменитый фотоснимок «Знамя победы над Рейхстагом» якобы является поддельным.

Как отмечает РИА «Новости», это не первый материал газеты, оправдывающий тех, кто воевал против СССР в ходе Второй мировой войны.