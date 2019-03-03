Адвокат рассказал об обвинении задержанному в Крыму украинскому архиепископу

Адвокат Николай Полозов сообщил, что задержанному в Крыму архиепископу новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Клименту предъявят обвинение в мелком хулиганстве, передает «112 Украина».

«Его сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань», — рассказал Полозов.

Ранее в Киеве заявили о задержании украинского архиепископа на автовокзале в Симферополе. По данным «новой церкви», он планировал поехать в Ростов-на-Дону на заседание суда по делу украинца Павла Гриба, который обвиняется в содействии терроризму.