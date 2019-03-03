Сотрудница полиции в Башкирии обвинила коллегу в насилии

Министерство внутренних дел по Башкирии проводит проверку после сообщения об избиении сотрудником полиции следовательницы, передает РИА «Новости».

«Поступило сообщение, что сотрудница следственного отдела районного отдела МВД написала в полицию заявление о том, что ее вышестоящий коллега нанес ей травмы», — сообщил источник в правоохранительных органах.

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По официальным данным, информации, материалы направлены в региональное подразделение Следственного комитета России.

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