Две девушки порезали шеи трем мужчинам из Йемена в Москве
На юго-востоке Москвы две девушки нанесли ножевые ранения в шею трем мужчинам из Йемена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что у сторон произошел конфликт.
Мужчины были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Полицейские задержали двух девушек 1994 и 1998 годов рождения, обе уже были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью.
Причина разногласий между девушками и мужчинами пока неизвестна.