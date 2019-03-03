Две девушки порезали шеи трем мужчинам из Йемена в Москве

На юго-востоке Москвы две девушки нанесли ножевые ранения в шею трем мужчинам из Йемена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что у сторон произошел конфликт.

Мужчины были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Полицейские задержали двух девушек 1994 и 1998 годов рождения, обе уже были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью.

Причина разногласий между девушками и мужчинами пока неизвестна.