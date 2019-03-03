В Киеве заявили о задержании украинского архиепископа в Крыму
В Крыму задержали архиепископ новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Отмечается, что его задержали на автовокзале в Симферополе. По данным ПЦУ, Климент находится в отделении полиции, и к нему прибыл адвокат.
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По данным «новой церкви», он планировал поехать в Ростов-на-Дону на заседание суда по делу украинца Павла Гриба, который обвиняется в содействии терроризму.
Как сообщает РИА «Новости», крымское управление МВД России пока не комментирует ситуацию.