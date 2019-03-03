Стали известны самые распространенные психические расстройства у россиян

В Министерстве здравоохранения России после ряда исследований выявили самые распространенные психические расстройства у россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Бориса Казаковцева.

Выяснилось, что чаще всего можно встретить — расстройство непсихотического характера. По словам Казаковцева, такие расстройства нашли у 2 млн человек.

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Непсихотические расстройства — общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза. При таких расстройствах человек часто не осознает, что с ним происходит. Заболевания могут быть вызваны любыми факторами, уточнил Казаковцев.

На втором месте находятся психозы и состояния слабоумия. Отмечается, что в 2017 году выявили почти 1,1 млн больных. Далее — умственная отсталость, которой в 2017 году страдало почти 900 тыс. россиян.

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