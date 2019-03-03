ТЦ на северо-востоке Москвы срочно эвакуировали

Более тысячи сотрудников и посетителей торгового центра в столице эвакуировали после короткого замыкания и возгорания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник экстренных служб столицы.

Уточняется, что ТЦ находится на улице Шереметьевская на северо-востоке Москвы.

Реклама

Отмечается, что замыкание произошло в электрощитовой торгового центра.

Источник добавил, что после короткого замыкания произошло небольшое возгорание.

Ранее в Хабаровске эвакуировали более 40 школ, больниц и ТЦ.