Названа предварительная причина инцидента с самолетом в Пулково

Внештатная ситуация с Boeing 767 «Узбекских авиалиний» в Пулково могла произойти из-за сложных погодных условий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Из-за этого в Пулково закрыли одну из ВПП.

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«Возможными причинами могли стать погодные условия, состояние полосы и рулежной дорожки», — сообщили в аивиакомпании.

Представитель «Узбекских авиалиний» добавил, что из-за плохого состояния ВПП воздушное судно могло потерять сцепление и выкатиться на грунт.