В Пулково закрыли взлетно-посадочную полосу

Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы с одной взлетно-посадочной полосы (ВПП), вторая временно закрыта после инцидента из-за инцидента с укатившимся самолетом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющую компанию аэровокзала.

Представители Пулково отметили, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

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«Взлетно-посадочные операции осуществляется с ВПП №2. ВПП №1 пока закрыта», — добавили представители аэровокзала.

Ранее сообщалось, что в Пулково самолет Boeing 767 выкатился за пределы ВПП.