В Москве закрыли две станции красной ветки метро

На Сокольнической линии Московского метрополитена закрыты станции «Румянцево» и «Саларьево» из-за ввода в эксплуатацию нового участка красной ветки метро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Отмечается, что станции буду закрыты в воскресенье, 3 марта, после чего продолжат работать в штатном режиме.

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«Временные ограничения необходимы для присоединения нового участка линии к действующей сети метрополитена», — добавили в пресс-службе.

До временно закрытых станций можно будет добраться на бесплатных автобусах КМ.

В начале февраля сообщалось, что пять станций красной ветки метро Москвы приостановят работу.