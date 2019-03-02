В МИД Украины уточнили число пострадавших в аварии украинцев в Новой Москве
В украинском МИДе заявили, что в результате ДТП в Новой Москве, где автобус с киевскими номерами столкнулся с грузовиком, пострадали четыре украинца, а не два. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что все четыре человека после аварии были госпитализированы. В настоящая время им предоставляется необходимая медицинская помощь.
Реклама
Уточняется, что авария произошла на Варшавском шоссе у поселка Сатино-Татарское в Новой Москве.
Ранее сообщалось, что автобус с украинцами врезался в грузовик в Новой Москве.