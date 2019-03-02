Позировавшую на «троне» изо льда американку унесло в море

Пожилую американку Джудит Стренг, которая хотела сделать фотографию на «троне» изо льда на айсберге в Исландии, унесло в море. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, после происшествия это изображение стало вирусным.

«Он был такой формы, что на него было удобно присесть. Вы можете сами в этом убедиться, посмотрев на фотографию, и я подумала, что это будет забавно», — рассказала Стренг.

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Женщина рассказала, что как только она села на «трон», он начал дрожать, набежала волна, и она соскользнула.

Уточняется, что американку благополучно спасли.