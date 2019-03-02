Сотрудник московского супермаркета прилюдно отшлепал детей
В супермаркете на востоке столицы сотрудник избил ремнем несовершеннолетних детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел в Восточном Измайлово.
По данным источника, после инцидента родители отшлепанных детей обратились в полицию.
Реклама
«Специалисты проводят исследования, чтобы квалифицировать тяжесть повреждений», — добавил источник.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже нашли сотрудника, который избил детей ремнем. В настоящее время выясняются точные детали случившегося.
Ранее сообщалось, что побывавший в унитазе школьник начал терроризировать жителей.