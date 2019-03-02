Сотрудник московского супермаркета прилюдно отшлепал детей

В супермаркете на востоке столицы сотрудник избил ремнем несовершеннолетних детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в Восточном Измайлово.

По данным источника, после инцидента родители отшлепанных детей обратились в полицию.

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«Специалисты проводят исследования, чтобы квалифицировать тяжесть повреждений», — добавил источник.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже нашли сотрудника, который избил детей ремнем. В настоящее время выясняются точные детали случившегося.

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