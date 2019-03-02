Кабмин предложил создать реестр недобросовестных родителей

Российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о реестре лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Правительство предлагает определить список персональных данных таких лиц, сроки внесения информации о них в банк данных, а также основания прекращения учета.

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«Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями», — говорится в тексте пояснительного документа.

Также предлагается расширить список информации, обязательной к сбору, содержащейся в государственном банке данных о детях в анкете ребенка, который остался без попечения родителей.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться профессиональные семьи.