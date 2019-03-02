Кровля жилого дома обрушилась под Саратовом

В Саратовской области частично обрушилась кровля жилого дома. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным ведомства, кровля частично обрушилась на площади около 60 квадратных метров из-за снега.

«По предварительным данным, на крыше многоквартирного дома скопился снег, толщина которого после ночной метели составила ориентировочно 30-40 сантиметров, и произошло частичное обрушение кровли», — уточнили в ведомстве.

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Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обрушилась кровля в школьной столовой.