Названы причины крупного пожара в дагестанском селе

Специалисты назвали несколько версий сильного пожара в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Основными на данный момент считаются: неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание и неисправность электрооборудования.

Реклама

Источник отметил, что пожар вспыхнул в одном из домов и стремительно распространился.

Ранее сообщалось, что число горящих в дагестанском селе Тисси-Ахитли жилых домов увеличилось до 20.