Аваков обвинил СБУ в сотрудничестве с радикалами
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил Службу безопасности страны в сотрудничестве с ультраправой радикальной организацией «С14». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из «С14», — заявил Аваков.
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По его словам, в определенной связке с работниками СБУ, «С14» реализовывала «очень неблаговидные дела».
Он также добавил, что ряд сотрудников СБУ помогали радикалам из «С14» на митингах.
Ранее сообщалось, что на приемную лидера украинской оппозиции напали ультраправые.