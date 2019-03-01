Аваков обвинил СБУ в сотрудничестве с радикалами

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил Службу безопасности страны в сотрудничестве с ультраправой радикальной организацией «С14». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из «С14», — заявил Аваков.

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По его словам, в определенной связке с работниками СБУ, «С14» реализовывала «очень неблаговидные дела».

Он также добавил, что ряд сотрудников СБУ помогали радикалам из «С14» на митингах.

Ранее сообщалось, что на приемную лидера украинской оппозиции напали ультраправые.