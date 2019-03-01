Уральских школьников напоили компотом с червями

Прокуратура Свердловской области начала проверку после того, как в столовой одной из школ Каменска-Уральского ученикам налили компот с червями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне этого в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография компота, в котором плавает белая субстанция.

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В комментарии к изображению уточнялось, что инцидент произошел в школе № 2.

Как отмечается, проверка будет проведена совместно со специалистами Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что юргамышских школьников накормили супом с «ежиком».