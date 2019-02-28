Арестован еще один фигурант дела Арашуковых

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Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, который находится в зале заседания суда.

Как отмечается, речь идет о заместителе генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замире Борсове.

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«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Борсова меру пресечения в виде ареста до 24 апреля», — отметила судья Елена Ленская.

Подчеркивается, что в среду, 27 февраля, до 24 апреля была арестована и. о. директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет попросил арестовать двух новых фигурантов по делу Арашуковых.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.