Россиянина Винника перевели в спецбольницу после голодовки

Греческие власти перевели в специализированную больницу россиянина Александра Винника, который в течение 90 дней проводил голодовку в знак протеста против нарушения его прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Тимофея Мусатова.

Подчеркивается, что в данном медицинском учреждении есть врачи, которые могут оказать ему квалифицированную помощь.

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«Мы сейчас едем узнавать подробности и выяснять, каково сегодня состояние Александра», — рассказал Мусатов.

Как отмечается, адвокаты в течение нескольких недель пытались добиться перевода Винника в больницу, чтобы ему оказали помощь специалисты.

Ранее сообщалось, что россиянин Винник не может прекратить голодовку.

Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.