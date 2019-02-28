Майор ЧФ и его сожительница осуждены за шпионаж на Украину
Майор Черноморского флота и его сожительница приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом к десяти и девяти годам колонии соответственно за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ России.
Уточняется, что речь идет о гражданах Долгополове Д.А. и Сухоносовой А.С.
По данным ФСБ, Сухоносова была завербована сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины полковником Игорем Клименком. Затем она привлекла к сотрудничеству Долгополова. После они оба собирали и передавали украинской стороне сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, которые составляют государственную тайну.
Как отмечается, оба фигуранта дела полностью признали свою вину и заявили, что раскаиваются.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что бывшего офицера ЧФ приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу Украины.