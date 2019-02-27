Москвичей предупредили о приближении магнитной бури

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в городе произойдет магнитная буря. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, наиболее сильным магнитный фон будет в первый день весны, 1 марта. При этом люди, чувствительные к изменению погодных условий, могут ощутить бурю за сутки до и после метеоявления.

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«Поэтому не исключено, что именно завтра (28.02) они это почувствуют», — сказала Позднякова.

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