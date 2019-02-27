В СК уточнили число жертв пожара в Кузбассе

В Следственном комитете (СК) по Кемеровской области уточнили данные о количестве жертв пожара в частном доме в городе Мариинске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно размещенной информации, в результате произошедшего погибли восемь человек, трое из которых являются детьми. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет проведена пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины возгорания.

Ранее сообщалось, что дети погибли при пожаре в Кемеровской области.